​Страна ЕС готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины

Председательствующая в ЕС Румыния ускоряет работу над правилами, которые могут помешать строительству газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.
Об этом пишет "Радио Польша".
Речь идет о внесении поправок в газовую директиву ЕС, которая должна гарантировать, что все газопроводы в пределах союза будут охвачены европейским законодательством. Ранее эту работу блокировали две страны, прежде председательствовавшие в ЕС — Австрия и Болгария.
Как сообщает издание, 15 января вопрос в Брюсселе рассмотрят эксперты из 28 стран.