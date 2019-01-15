Политика ​Страна ЕС готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины

2019-01-15 18:00 396

 

Председательствующая в ЕС Румыния ускоряет работу над правилами, которые могут помешать строительству газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Об этом пишет "Радио Польша".

Речь идет о внесении поправок в газовую директиву ЕС, которая должна гарантировать, что все газопроводы в пределах союза будут охвачены европейским законодательством. Ранее эту работу блокировали две страны, прежде председательствовавшие в ЕС — Австрия и Болгария.

Как сообщает издание, 15 января вопрос в Брюсселе рассмотрят эксперты из 28 стран.

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