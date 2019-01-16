Политика Денисова рассказала, когда Россия может освободить украинских моряков

2019-01-16 16:30 141

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободит украинских моряков после выборов. Такое мнение выразила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из украинских телеканалов.

"Президент Российской Федерации ждет, что народ Украины изберет президента, который будет нужен самому президенту Путину. И он ждет, что именно такой выбор сделают украинцы. Но я думаю, что мы уже на пути к правильному выбору. Мы выбрали один раз. И европейский выбор - это наше. Это не Россия. И потому я думаю, что Путин будет вынужден отпустить наших моряков. Я думаю, он запланировал, в какие сроки он это сделает", - отметила омбудсмен.

При этом она подчеркнула, что во время суда украинские моряки вели себя как герои.

"Наши моряки - действительно герои. Они держались, сейчас держатся и будут держаться так, как ни один суд, ни один прокурор не держался. Наши адвокаты, защищавшие наших ребят, уверенно вели ту стратегию, которая была согласована со всеми и которая действительно доказала справедливость той стратегии, которая была выбрана. То есть все моряки, когда начинался суд, называли себя военнопленными, только называли имя, отчество и фамилию. И на том точка. И судьи, безусловно, были шокированы тем, что так происходит", - отметила Денисова и добавила, что уже есть доказательства, что военные ВМС ВСУ в ближайшее время будут на свободе.

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