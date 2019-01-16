Политика Госкино Украины запретило показ и распространение трех российских сериалов

2019-01-16 18:00 756

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2018 году запретило демонстрацию и распространение на территории страны трех российских сериалов, но предоставило разрешение на прокат трем российским фильмам. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Общее количество фильмов/телесериалов производства Российской Федерации, просмотренных экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрирования при Государственном агентства Украины по вопросам кино, и по выводам которой в 2018 году были запрещены для демонстрирования и распространения на территории Украины, – 3 фильма/сериала", - говорится в ответе Госкино на запрос агентства.

В частности, запрещены: украино-российский сериал "Узнай меня, если сможешь" (реж. А.Гусев, 2014 год выпуска), российский сериал "Адвокат" (реж. И.Максимов, 2011 год выпуска) и украино-российский сериал "Страсти по Чапаю" (реж. С.Щербин, 2013 год выпуска).

"Общее количество фильмов производства Российской Федерации, которым Государственным агентством Украины по вопросам кино в 2018 году выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования для кинотеатрального права – 3 фильма", - отмечают в ведомстве.

Разрешения на прокат предоставлены росийско-французскому фильму "Нелюбовь" (реж. А.Звягинцев), российскому фильму "Лето" (реж. К.Серебренников) и российско-литовскому фильму "Сердце мира" (реж. Н.Мещаникова).