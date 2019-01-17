Политика Какие законопроекты Рада рассмотрит сегодня - план работы на 17 января

2019-01-17 10:14 222

Сегодня в украинском парламенте намечается насыщенный рабочий день. Верховная Рада планирует рассмотреть доработанный законопроект о порядке изменения подчиненности религиозных организаций, а также блок вопросов аграрной политики.

Как указано в плане работы на 17 января, первым делом народные депутаты завершат рассмотрение и проголосуют за законопроект о социальных услугах во втором чтении. Затем - проект закона об импорте оборонной продукции (также во втором чтении).

Для включения в повестку дня и принятия решения внесли законопроект о продлении переходного периода во внедрении рынка электроэнергии для водоканалов и теплокоммунэнерго, а также проект изменений к закону о трансплантации.

Доработанный законопроект о порядке изменения подчиненности церквей также планируют включить в повестку дня и рассмотреть.

Вопросы аграрной политики - следующие в плане работы. В первом чтении - законопроекты о требованиях к предметам и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, а также об идентификации и регистрации животных.

Кроме того, намерены уделить внимание вопросам информатизации. Речь идет в том числе о законопроекте об электронных коммуникациях; относительно радиочастотных ресурсов Украины, а также в отношении публичных электронных реестров.

На рассмотрении - вопросы топливно-энергетического комплекса, в частности, проект изменений в закон "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии" в первом чтении.

В девятый раз в плане работы - ратификация соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).

Во втором чтении Рада намерена рассмотреть законопроект о ликвидации Нацкомфинуслуг.