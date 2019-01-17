Украина КАРТА Днем в Украине будет плюсовая температура, но к ночи сильно приморозит

2019-01-17 12:43 141

Сегодня, 17 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, осадков не предполагается.

Как прогнозируют синоптики из Гидрометеоцентра страны, в северных и центральных областях днем будет -1…+2 градусов, ночью похолодает до -5…-10 градусов.

В восточных регионах днем ожидается -2…-5 градусов, ночью -8…-11 градусов.

На юге днем 0…5 градусов тепла, ночью до 7 градусов мороза.

В западных областях будет наиболее тепло, днем столбик термометра поднимется до 3…7 градусов тепла, ночью – до 3 градусов мороза.

В Киеве сегодня осадков не предвидится, температура днем будет держаться в районе нуля, ночью до -7 мороза.