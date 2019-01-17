Украина КАРТА Днем в Украине будет плюсовая температура, но к ночи сильно приморозит

2019-01-17 12:43 141

Сегодня, 17 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, осадков не предполагается.

Как прогнозируют синоптики из Гидрометеоцентра страны, в северных и центральных областях днем будет -1…+2 градусов, ночью похолодает до -5…-10 градусов.

В восточных регионах днем ожидается -2…-5 градусов, ночью -8…-11 градусов.

На юге днем 0…5 градусов тепла, ночью до 7 градусов мороза.

В западных областях будет наиболее тепло, днем столбик термометра поднимется до 3…7 градусов тепла, ночью – до 3 градусов мороза.

В Киеве сегодня осадков не предвидится, температура днем будет держаться в районе нуля, ночью до -7 мороза.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-01-17 08:39 521113

Борщевой набор в Украине за год подорожал почти вдвое

2019-01-16 19:30 477

Озвучены размеры траншей МВФ Украине в 2019 году

2019-01-16 18:30 522

Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40%

2019-01-16 15:46 591

Еще новости в разделе "Украина"

СБУ арестовала депортированную из РФ женщину - обвиняют в антиукраинской пропаганде

2019-01-17 14:13 75

За сутки грипп убил еще двух украинцев - как отличить опасный вирус от простуды

2019-01-17 13:12 180

КАРТА Днем в Украине будет плюсовая температура, но к ночи сильно приморозит

2019-01-17 12:43 141

КАРТА Массированные обстрелы на Донбассе: число раненых выросло до десяти

2019-01-17 11:42 198
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

СБУ арестовала депортированную из РФ женщину - обвиняют в антиукраинской пропаганде 2019-01-17 14:13 75
За сутки грипп убил еще двух украинцев - как отличить опасный вирус от простуды 2019-01-17 13:12 180
КАРТА Днем в Украине будет плюсовая температура, но к ночи сильно приморозит 2019-01-17 12:43 141
КАРТА Массированные обстрелы на Донбассе: число раненых выросло до десяти 2019-01-17 11:42 198

Лента

14:13 СБУ арестовала депортированную из РФ женщину - обвиняют в антиукраинской пропаганде
13:44 Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО по военным закупкам
13:34 Костянтин Усов: «бютівець» Кожем’якін має бути допитаний як свідок у справі нападу на депутата з Кривого Рогу.
13:12 За сутки грипп убил еще двух украинцев - как отличить опасный вирус от простуды
КАРТА 12:43 Днем в Украине будет плюсовая температура, но к ночи сильно приморозит
12:16 Рада значительно упростила порядок изменения подчиненности церквей
КАРТА 11:42 Массированные обстрелы на Донбассе: число раненых выросло до десяти
КАРТА 11:15 В 2019-м завершат ремонт Туполева и Палладина, но начнут перекрывать пр. Бандеры и Столичное
10:41 Супрун сообщила, что на контракте с докторами уже 25 миллионов украинцев
10:14 Какие законопроекты Рада рассмотрит сегодня - план работы на 17 января