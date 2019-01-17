Политика Рада значительно упростила порядок изменения подчиненности церквей

2019-01-17 12:16 138

Верховная Рада приняла законопроект № 4128-д о возможности изменения подчиненности религиозной организации на общем собрании двумя третями голосов присутствующих.

За со второго раза проголосовали 229 народных депутатов (сначала - 223 голоса).

Согласно закону, государство признает право религиозной общины на ее подчиненность любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам и свободное изменение этой подчиненности путем регистрации новой редакции устава или внесении изменений к уставу религиозной общины.

Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины, их могут созвать члены такой общины.

"Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав принимаются не менее чем двумя третями от числа членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом", - говорится в законе.

Решение об изменении подчиненности удостоверяется подписями членов общины, которые поддержали такое решение.