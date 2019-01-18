Сегодня, 18 января, на большей части территории Украины осадков не ожидается. Только в западных областях пройдет дождь с мокрым снегом.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, в северных областях температура днем будет колебаться в пределах +1°C…+3°C, ночью будет до -1°C.
В центре и на востоке днем тепло до +4°C, ночью мороз от -2°C до -6°C. В южных регионах Украины днем термометры покажут до +8°C, однако к ночи температура упадет до -4°C.
На западе днем прогнозируют дождь с мокрым снегом, температура днем +2°C…+5°C, ночью -1°C…+3°C.
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность с прояснениями, температура днем поднимется до +3°C, ночью будет прохладно и ветренно, термометры покажут до -1°C.