Украина КАРТА Сегодня днем будет плюсовая температура, ночью похолодает до -6°C

2019-01-18 11:40 213

Сегодня, 18 января, на большей части территории Украины осадков не ожидается. Только в западных областях пройдет дождь с мокрым снегом.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, в северных областях температура днем будет колебаться в пределах +1°C…+3°C, ночью будет до -1°C.

В центре и на востоке днем тепло до +4°C, ночью мороз от -2°C до -6°C. В южных регионах Украины днем термометры покажут до +8°C, однако к ночи  температура упадет до -4°C.

На западе днем прогнозируют дождь с мокрым снегом, температура днем +2°C…+5°C, ночью -1°C…+3°C.

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность с прояснениями, температура днем поднимется до +3°C, ночью будет прохладно и ветренно, термометры покажут до -1°C.

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