Украина За издевательства в школах ввели жесткую ответственность для руководства и родителей

2019-01-18 18:31 231

19 января в Украине вступает в силу закон о противодействии буллингу № 2657-VIII опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

По закону, буллинг/травля - деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Штраф за буллинг - 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов. Если нарушала группа лиц или же это случилось повторно в течение года - штраф составит 1700-3400 грн или общественные работы на срок 40-60 часов.

Если нарушители - подростки в возрасте от 14 до 16 лет, предусмотрены такие же санкции, но их будут налагать на родителей или опекунов.

Кроме того, предусмотрен штраф для руководителя учреждения образования, если он не сообщит в Нацполиции о фактах буллинга. Санкция предусматривает штраф 850-1700 грн или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

В законе "Об образовании" предусмотрели типичные признаки буллинга(травли):

систематичность (повторяемость) действия;

наличие сторон – обидчик (буллер), потерпевший (жертва буллинга), наблюдатели (при наличии);

действия или бездействие обидчика, следствием которых является причинение психического и/или физического вреда, унижение, страх, тревога, подчинение интересам потерпевшего обидчика, и/или причинение социальной изоляции пострадавшего.

Чтобы противодействовать буллингу, расширили права и обязанности участников образовательного процесса.

Так, глава учреждения образования должен предоставить психолого-педагогические услуги "буллерам" или же тем, кто стал свидетелем или жертвой буллинга.

Руководство школ, колледжей и лицеев обязали "создать безопасную образовательную среду, свободную от насилия и буллинга". Директора должны разработать план мероприятий по противодействию буллингу, рассматривать заявления о случаях травли, сообщать о таких случаях Нацполиции.

Учебные заведения должны опубликовать у себя на сайтах правила поведения ученика и план мероприятий, направленный на предотвращение и противодействие буллингу. Там же должна быть информация, как конфиденциально подать заявление о случае буллинга, и о том, как на это заявление отреагируют.

Устанавливается, что как ученики, так и учителя имеют право на защиту от буллинга.

Педагоги обязаны сообщать руководству о травле. Родители учащихся имеют право получать информацию и обращаться к руководству образовательного учреждения с сообщением о травле ребенка. Они также обязаны содействовать расследованию фактов булинга.