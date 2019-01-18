Украина Коболев угрожает в случае увольнения сорвать газовые переговоры в Брюсселе

2019-01-18 23:15 231

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что намерение Кабмина Гройсмана разорвать контракт с руководством компании может повлиять на ход переговоров с российским Газпромом в Брюсселе. 

"У меня не было переговоров с Кабмином. Я знаю дискуссию, по сути это прекращение контракта с 22 марта. Может ли это на переговоры повлиять? Думаю, что может. Тем не менее, команда Нафтогаза поедет и будет вести переговоры. И как глава Нафтогаза к этой дискуссии я давно готов", - заявил Коболев на пресс-конференции в Киеве.

КОБОЛЕВ ВЕРНЕТ $46 МЛН ПРЕМИИ? ПРИБЫЛЬ НАФТОГАЗА УПАЛА В ТРИ РАЗА

Как передает УНН, Колобев также подчеркнул, что его зарплата была определена в соответствии с действующим постановлением КМУ. Поэтому заявление премьера о необходимости пересмотреть контракт с председателем правления НАК при сохранении соответствующего постановления КМУ выглядит нелогичным.

КОБОЛЕВ УСТАЛ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ? ПОСТАВИЛ УЛЬТИМАТУМ ГРОЙСМАНУ

При этом он добавил, что принято решение о пересмотре контракта с правлением НАК нарушает нормы закона.

КОБОЛЕВ ПЕРЕВЕЛ МНОГОМИЛЛИОННУЮ ПРЕМИЮ МАМЕ В США

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Гройсмана обвинили получателей субсидий в двойном перерасходе газа

2019-01-18 15:46 453

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-01-18 09:38 521591

Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ

2019-01-17 07:24 4947

Путин хочет прекратить транзит газа через Украину - посол США

2019-01-15 21:30 1227

Еще новости в разделе "Украина"

Купание на Крещение-2019: как правильно окунаться в прорубь

2019-01-19 00:23 225

Коболев угрожает в случае увольнения сорвать газовые переговоры в Брюсселе

2019-01-18 23:15 231

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ

2019-01-18 21:35 264

За издевательства в школах ввели жесткую ответственность для руководства и родителей

2019-01-18 18:31 342
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Купание на Крещение-2019: как правильно окунаться в прорубь 2019-01-19 00:23 225
Коболев угрожает в случае увольнения сорвать газовые переговоры в Брюсселе 2019-01-18 23:15 231
КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ 2019-01-18 21:35 264
За издевательства в школах ввели жесткую ответственность для руководства и родителей 2019-01-18 18:31 342

Лента

00:23 Купание на Крещение-2019: как правильно окунаться в прорубь
23:15 Коболев угрожает в случае увольнения сорвать газовые переговоры в Брюсселе
фото + видео 22:12 Прогибы, пуфик и гантели: Как тренируется самая пышная модель plus-size Тесс Холлидей
21:35 КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ
20:33 Легальная дурь: В аптеках Польши начали свободно продавать марихуану
19:29 У Епифания ответили на новый закон о праве церковных общин на храмы
18:31 За издевательства в школах ввели жесткую ответственность для руководства и родителей
видео 17:28 Маленький ребенок не пострадал после того, как на ходу выпал из машины в автокресле
16:32 В НБУ признали, что в 2019-2020 годах Украина должна вернуть почти $12 млрд
15:46 У Гройсмана обвинили получателей субсидий в двойном перерасходе газа