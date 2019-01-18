Украина Коболев угрожает в случае увольнения сорвать газовые переговоры в Брюсселе

2019-01-18 23:15 231

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что намерение Кабмина Гройсмана разорвать контракт с руководством компании может повлиять на ход переговоров с российским Газпромом в Брюсселе.

"У меня не было переговоров с Кабмином. Я знаю дискуссию, по сути это прекращение контракта с 22 марта. Может ли это на переговоры повлиять? Думаю, что может. Тем не менее, команда Нафтогаза поедет и будет вести переговоры. И как глава Нафтогаза к этой дискуссии я давно готов", - заявил Коболев на пресс-конференции в Киеве.

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Как передает УНН, Колобев также подчеркнул, что его зарплата была определена в соответствии с действующим постановлением КМУ. Поэтому заявление премьера о необходимости пересмотреть контракт с председателем правления НАК при сохранении соответствующего постановления КМУ выглядит нелогичным.

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При этом он добавил, что принято решение о пересмотре контракта с правлением НАК нарушает нормы закона.

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