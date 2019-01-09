Политика Коболев вернет $46 млн премии? Прибыль Нафтогаза упала почти в три раза

2019-01-10 12:14 93

В 2018 году более сотни крупнейших госкомпаний Украины уменьшили чистую прибыль на 41,9% до 21,5 млрд грн.

"На сегодня в Украине насчитывается 3364 предприятия государственного сектора, из которых работает только 1594. Сумма активов портфеля 100 крупнейших государственных предприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих государственных предприятий в Украине. Общая балансовая стоимость активов портфеля ТОП-100 госкомпаний составляла более 1410 млрд грн, что почти на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года", - сообщается в отчете на сайте Минэкономразвития и торговли.

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Как отмечается, основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля, стало уменьшение объемов чистой прибыли НАК Нафтогаз Украины, которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля. Так, чистая прибыль Нафтогаза уменьшилась на 60,3% - с 27,7 млрд грн до 11 млрд грн.

Как отмечается, наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий в Украине остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Предприятия электроэнергетической отрасли за первые 6 месяцев прошлого года увеличили общий финансовый результат на 12,2%, с 7,6 млрд грн до 8,6 млрд грн.

Предприятия транспортной отрасли Украины показали снижение чистой прибыли на 17,6%, с 2,7 млрд грн до 2,2 млрд грн. В то же время, Укрзализныця увеличила свой финансовый результат почти в 4 раза, с 0,12 млрд грн до 0,47 млрд грн.

Предприятия машиностроительной отрасли снизили совокупный финансовый результат на 63,3%, с 0,37 млрд грн до 0,13 млрд грн.

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Предприятия пищевой промышленности снизили чистую прибыль на 58,8% - до 0,16 млрд грн.

Также отмечается, что предприятия химической отрасли Украины увеличили чистую прибыль в первой половине прошлого года до 0,41 млрд грн.

Предприятия угольной отрасли сократили собственные убытки с 2 млрд грн до 1,2 млрд грн.

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Отметим, 2017 год сто крупнейших госкомпаний Украины закончили с чистой прибылью 44,4 млрд грн.

Напомним, уже несколько лет подряд официальный Киев пытается начать продажу госпредприятий, но начало процесса каждый год откладывается.