Политика Коболев: Я перевел премию за победу в Стокгольмском арбитраже маме в США

2018-10-27 12:30 177

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что намерен в будущем перевести свою премию из США обратно в Украину.

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в интервью изданию LB.ua, которое вышло 26 октября, рассказал, что премию, полученную за выигранный иск у российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, перевел в США своей матери. "Я перевел деньги маме в Америку.

Она там живет с 2006-го или 2008 года, больше 10 лет – точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд грн против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" – сказал Коболев. Он отметил, что в таком случае его имущество арестуют. "Все сотрудники "Нафтогазу", которые получили премию, сейчас ходят на допросы... Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине.

Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой "Нафтогазу", сейчас открыто огромное количество дел – у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура – все есть. Сами по себе эти расследования – нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не было закрыто, все они в подвешенном состоянии. И это создает существенный риск", – сказал Коболев. Он отметил, что как только "ситуация разрешится", он будет готов перевести деньги обратно в Украину. "Тут есть ряд прагматичных соображений. В Украине сами по себе деньги могут зарабатывать больше, чем где-либо. Держать здесь деньги и зарабатывать в Украине – разумно и прагматично, если только вы уверены, что над вами не висит топор политической расправы. Те, кто сталкивался с хранением денег за пределами Украины, хорошо знают, что это обычно имеет отрицательный результат. Ну или нулевой. Соответственно, Украина в этом смысле более привлекательна. Конкретно эту сумму я планирую возвращать в Украину", – сказал глава "Нафтогазу".

Наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.