Украина КАРТА Сегодня Украину накроет новая волна снегопадов, к ночи резко похолодает

2019-01-21 11:12 303

Сегодня, 21 января, в Украине ожидаются снегопады, местами с дождем. Ночью температура упадет местами до - 9°C...-13°C.

Как указано в обновленном прогнозе Гидрометеоцентрастраны, в западных областях ожидается снег, температура воздуха днем -1°C...-3°C. В центральных областях также - снегопад, дневная температура опустится до -4°C.

На востоке страны без осадков, днем столбики термометров покажут -3°C...-5°C, ночью похолодает до -13°C.

В южных облестях осадков не будет, днем будет относительно тепло - от 0°C до +8°C. На севере осадков не ожидается, температура воздуха днем -2°C...-5°C, ночью до -9°C.

В Киеве сегодня существенных осадков не прогнозирует, но будет морозно. Днем термометры покажут -2°C...-4°C, ночью до -8°C.

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