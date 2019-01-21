Политика Human Rights Watch обвинила Порошенко в жестком ограничении свободы слова

2019-01-22 13:45 150

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о большом количестве нападений на критиков власти и активистов в Украине в 2018 году.

В ежегодном докладе организации отмечается, что правительство не предпринимало достаточных усилий для предупреждения таких нападений и наказания виновных.

По данным международных правозащитников, в прошлом году украинская власть придерживалась курса на ограничение свободы выражения мнений, свободы информации и свободы СМИ, оправдывая такой подход необходимостью противостоять российской агрессии и пропаганде Кремля.

"В сфере защиты прав человека Украина движется назад. Перед выборами избиратели должны требовать от кандидатов и от правительства гарантий защиты прав, а также задуматься, какие могут быть последствия ненадлежащего реагирования государства на проявления националистического насилия", - подчеркнула заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.

Власти, по данным правозащитников, недостаточно противостояло растущему насилию в отношении меньшинств, в частности ромов и представителей ЛГБТ. HRW отмечает, что на большинство таких случаев полиция не реагировала и не проводила надлежащих расследований.

"Также в стране не проводили эффективного расследования многочисленных случаев нападений на антикоррупционных и других общественных активистов и правозащитников. В ноябре антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк, которую в июле облили кислотой, скончалась от полученных ожогов", - говорится в докладе.

Кроме того, в Human Rights Watch напомнили, что в Украине продолжает действовать закон, который обязывает антикоррупционных активистов и журналистов декларировать свои доходы.