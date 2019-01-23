Политика Украина вышла из трех соглашений по СНГ: что теперь будет

2019-01-23 20:00 429

 

Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, речь идет о Соглашении о межгосударственном обмене экономической информацией, Соглашении об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и Соглашении о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности

Первые два документа предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах.

В украинском министерстве считают, что в современных реалиях эти соглашения уже потеряли свое практическое значение и не применяются.

Третья сделка была заключена 15 мая 1992 в Ташкенте и предполагала, что страны-участники СНГ будут совместно координировать свою политику и осуществлять внешнеэкономическую деятельность с третьими странами и международными организациями.

 

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