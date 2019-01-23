Мир Диетологи назвали "вредные" продукты, которые важно употреблять

2019-01-23 21:00 210

Ряд ученых считают разделение продуктов питание на полезные и вредные неправильным. По их мнению, питание человека должно быть разнообразным, и даже те продукты, которые пугают диетологов, необходимо употреблять в пищу, - просто в небольшом количестве и в хорошем качестве, пишет Багнет, со ссылкой на сайты о здоровье.

Красное мясо. В последнее время этим продуктом в основном пугают - с его употреблением связывают появление болезней сердца, рака. Однако полный отказ от мяса означает, что человек добровольно лишает себя целой группы питательных веществ и важных микроэлементов, - об этом, в частности, заявила врач-диетолог Людмила Бабич.

"Говядина без жира не намного калорийнее куриного белого мяса, - при этом в нем в три раза больше железа, которое легко усваивается организмом, и в три-четыре раза больше цинка, который отвечает за сопротивляемость болезням", - отметила специалист.

Белый хлеб. Его боятся все, кто дорожит фигурой и худеет. Однако этот "вредный" продукт является прекрасным источником растительного белка и средством быстрого обретения тонуса при упадке сил. Небольшой кусок белого хлеба несколько раз в неделю за завтраком или обедом принесет только пользу, - в особенности, если такой хлеб выпекается самостоятельно.

"В белом хлебе содержится рекордное количество растительного белка с незаменимыми аминокислотами, целый ряд необходимых минералов (кальция, железа) и витамины группы B", - таково мнение врача.

Сливочное масло. Вряд ли можно считать вредным продукт, который содержит в себе витамины D, А, Е, С, В, а также кальций и фосфолипиды, которые являются строительным материалом для нервных клеток. Кусочек натурального сливочного масла на завтрак - это здоровый выбор, его употребление благоприятно скажется на состоянии кожи иволос, зрения, костной и мышечной ткани.

Мороженое. Время от времени есть мороженое можно, совершенно не боясь за фигуру - если человек в целом питается правильно, данный продукт нисколько не навредит. Натуральное мороженое содержит в себе ценные аминокислоты, полезные жирные кислоты, минеральные соли, а также ферменты, которые активизируют обмен веществ. Кроме того, морожено обладает свойствами антидепрессанта и стимулятора мозговой активности.

Кофе. Его употребление действительно возбуждает нервную систему и грозит развитием бессонницу. Но это, как правило, всегда связано с превышением дозы поступающего в организм кофеина.

"В умеренном количестве кофе полезен в профилактике многих недугов - диабета, камней в почках и желчном пузыре, подагры, возрастной потери памяти, воспалений", - подчеркнула Бабич.