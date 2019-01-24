Политика Януковичу сделали операцию - адвокат

2019-01-24 16:30 123

 

Защитник экс-президента Виктора Януковича, которому сегодня Оболонский суд выносит приговор по делу о государственной измене, Виталий Сердюк заявляет, что его подзащитного прооперировали. Об этом Сердюк сказал в комментарии Украинской правде.

"У нас была короткая встреча в клинике, где Виктор Янукович после операции проходит реабилитацию", - сказал он. По словам Сердюка, Янукович идет на поправку. "Самочувствие нормальное, идет на поправку, сказал: "Спорт не брошу!" - рассказал адвокат. На вопрос, где сейчас находится Янукович, Сердюк сказал, что их встреча была "в одной московской клинике".

Вместе с тем защитник не смог ответить, имеет ли возможность Янукович следить за судебным процессом – в частности, за чтением приговора суда 24 января. "О сегодняшнем заседании по закону не были уведомлены ни защитник, ни Виктор Янукович. Сделано все, чтобы он не смог принять участие в заседании", - заявил Сердюк.

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