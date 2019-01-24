Политика Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене

2019-01-24 17:09 78

24 января Оболонский суд Киева заочно вынес приговор по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, которое слушалось с 2017 года. Ему присудили в общем 13 лет тюрьмы без конфискации имущества.

В итоге вердикт суда таков: экс-президент виновен по ч. 1 .ст. 111 ("Госизмена"), а это 13 лет тюрьмы, ч. 2 ст. 437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны") - 12 лет. Общий срок – 13 лет без конфискации имущества. Кроме того, политик признан невиновным и оправдан по ч. 3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Януковича обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины. Речь идет о государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Обвинение просило назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В частности, Оболонский суд Киева считает, что вина экс-президента доказана по первым двум пунктам обвинения, касающихся событий в Крыму и пособничества, в ведении агрессивной войны - в ч.1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины.

В июле прошлого года "Страна" предсказывала, что Януковичу могут вынести такой приговор. По информации от нескольких источников в судейских кругах и в Генпрокуратуре, в треугольнике Администрация президента-ГПУ-судьи обсуждался "эскиз" приговора Януковичу. В распоряжении редакции оказались выдержки из документа, который источники назвали одним из вариантов проекта решения Оболонского суда по делу Януковича. В тех материалах говорилось, что четвертый президент Украины будет признан виновным и осужден на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело о госизмене Януковича слушалось с марта 2017 года. 19 ноября 2018 года бывший президент должен был по видеосвязи сказать свое последнее слово, после чего судьи удалились бы в совещательную комнату, и тогда вынесение приговора было бы приурочено к 5-й годовщине начала Майдана. Но Виктор Янукович травмировался в Москве и заседание суда сначала перенесли на три недели, позже стало известно, что приговор Януковичу вынесут, не заслушав его последнего слова.

Виктор Янукович не принимал участие в оглашении приговора. Его адвокат Виктор Сердюк заявил, что экс-президент не был должным образом проинформирован о заседании. "Суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу. Виктор Янукович не является оповещенными и не может считаться уведомленным", - заявил адвокат. Он также уточнил, что защитники экс-президента не имеют возможности выехать в срочную командировку и вернуться к началу заседания суда 24 января.