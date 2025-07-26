Спорт Відомий журналіст та інсайдер Майк Коппінджер назвав гонорар Усика у 132 мільйони доларів занадто завищеним

2025-07-26 11:33

Журналіст Майк Коппінджер дав свою оцінку поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Коппінджер прокоментував дані про те, що українець заробив за реванш 132 мільйони доларів.

За його словами, ці цифри не відображають реальність.

"Він навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки беруться ці цифри? Можливо, 7 відсотків від цієї суми", - зазначив він.

Український боксер вдруге став беззаперечним чемпіоном у надважкій вазі після перемоги над Даніелем Дюбуа. Усик нокаутував британця в п’ятому раунді. Чемпіон залишається без поразок на професійному ринзі.

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