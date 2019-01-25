Украина Водителей предупредили о гололеде и снежных ловушках

2019-01-25 11:40 216

В Укравтодоре признали, что по состоянию на 25 января, дороги государственного значения в большинстве областей разблокированы, но остаются частично заснеженными и крайне опасными.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в большинстве областей местами заснеженное, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях местами гололедица", - сообщает Укравтодор.

При этом отмечается, что проезд на дорогах государственного значения уже обеспечен.

Сегодня продолжит снежить в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой областях, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха на большей части территории колеблется от -5 до -19°С, на юго-востоке -3...+2°С.

На большинстве перевалочных участках дорог небольшой снег. Температура воздуха -3...-11°С.