Политика Депортированный из Украины Саакашвили грозится устроить Майдан в Грузии

2019-01-28 13:16 132

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в страну и сменить там власть.

Как заявил бывший политик в эфире телеканала Rustavi 2, он вернется на родину, если будет уверен, что активная часть Грузии и оппозиция обеспечат ему свободное передвижение по стране хотя бы на 72 часа.

"Это является сценарием смены руководства мирным путем", – заверил экс-президент.

Саакашвили также объявил, что ведет борьбу с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили, и сравнил руководство страны с сумасшедшими.

"Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное – нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв", – сказал депортировванный из Украины экс-губернатор Одесской области.

Напомним, против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации убийства. По ряду из них он заочно приговорен к лишению свободы. В случае возвращения на родину ему грозит немедленный арест. В настоящее время Саакашвили живет в Нидерландах.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Задержанные в Грузии украинцы получили приговор суда о мере пресечения

2018-12-04 21:00 1836

В Грузии состоялись последние в истории всеобщие президентские выборы

2018-10-29 09:40 1869

Парламент Грузии решил два месяца повременить с легализацией конопли

2018-10-11 15:46 1350

Соратница Саакашвили Лиза Богуцкая насмерть сбила человека в Киеве

2018-10-10 21:35 1935

Еще новости в разделе "Политика"

Меркель в начале февраля встретится с императором и премьером Японии

2019-01-28 13:43 87

Депортированный из Украины Саакашвили грозится устроить Майдан в Грузии

2019-01-28 13:16 132

Япония упростила выдачу рабочих виз и установила рекорд по приему мигрантов

2019-01-28 12:42 150

Вакарчук снова передумал - в выборах президента не участвует, в джинсах удобнее

2019-01-28 10:40 261
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Меркель в начале февраля встретится с императором и премьером Японии 2019-01-28 13:43 87
Депортированный из Украины Саакашвили грозится устроить Майдан в Грузии 2019-01-28 13:16 132
Япония упростила выдачу рабочих виз и установила рекорд по приему мигрантов 2019-01-28 12:42 150
Вакарчук снова передумал - в выборах президента не участвует, в джинсах удобнее 2019-01-28 10:40 261

Лента

14:12 За январь украинские пограничники не впустили в Украину почти тысячу граждан РФ
13:43 Меркель в начале февраля встретится с императором и премьером Японии
13:16 Депортированный из Украины Саакашвили грозится устроить Майдан в Грузии
12:42 Япония упростила выдачу рабочих виз и установила рекорд по приему мигрантов
12:15 Госпереворот в Венесуэле рушит экономику РФ - нефть резко подешевела
11:41 Майдан в Венесуэле: Гуаидо пытается подчинить себе армию диктатора Мадуро
11:28 Украинцы призывают Порошенко не идти в Президенты
11:14 Покупка долларов и евро онлайн: как и что изменит в феврале новый валютный закон
10:59 ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Региональный лидер года»
10:40 Вакарчук снова передумал - в выборах президента не участвует, в джинсах удобнее