Политика Депортированный из Украины Саакашвили грозится устроить Майдан в Грузии

2019-01-28 13:16 132

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в страну и сменить там власть.

Как заявил бывший политик в эфире телеканала Rustavi 2, он вернется на родину, если будет уверен, что активная часть Грузии и оппозиция обеспечат ему свободное передвижение по стране хотя бы на 72 часа.

"Это является сценарием смены руководства мирным путем", – заверил экс-президент.

Саакашвили также объявил, что ведет борьбу с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили, и сравнил руководство страны с сумасшедшими.

"Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное – нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв", – сказал депортировванный из Украины экс-губернатор Одесской области.

Напомним, против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации убийства. По ряду из них он заочно приговорен к лишению свободы. В случае возвращения на родину ему грозит немедленный арест. В настоящее время Саакашвили живет в Нидерландах.