Политика Виталий Кличко госпитализирован в Австрии

2019-01-28 21:30 45

 

У Виталия Кличко рецидив старой травмы спины

Мэр Киева находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Об этом в комментарии  сообщила пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

26 января мэр Киева Виталий Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что травма не связана с прогулкой на лыжах. "Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям городского главы. При этом добавила, что в связи с происшедшим, мэр отложил рабочий визит в Осло.

Напомним, Кличко получил травму спины в 2007 году, когда готовился к бою с американцем Джамилом Макклайном в Мюнхене. По словам самого Кличко, травма возникла во время разминки. Бой с Макклайном был отложен, а украинец перенес операцию.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

2019-01-12 12:30 2325

Фьюри признался, почему сорвал бой-реванш с Кличко

2018-11-22 22:00 5082

видео Виталий Кличко и Леннокс Льюис вышли на ринг друг против друга спустя 15 лет

2018-10-01 16:30 3759

Виталий Скоцик: 8 млн. долларов взятки от окружения Януковича, земельное рейдерство и умышленные банкротства - СМИ

2018-09-21 16:57 2307

Еще новости в разделе "Политика"

Виталий Кличко госпитализирован в Австрии

2019-01-28 21:30 45

Украина усиливает оборонительные возможности на море - Полторак

2019-01-28 20:30 120

Политзаключенный Гриб заявил о пытках ФСБ

2019-01-28 20:00 237

Эксперт: «Искандеры» из Крыма способны достичь Киева за 5 минут

2019-01-28 17:30 306
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Виталий Кличко госпитализирован в Австрии 2019-01-28 21:30 45
Украина усиливает оборонительные возможности на море - Полторак 2019-01-28 20:30 120
Политзаключенный Гриб заявил о пытках ФСБ 2019-01-28 20:00 237
Эксперт: «Искандеры» из Крыма способны достичь Киева за 5 минут 2019-01-28 17:30 306

Лента

21:30 Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
20:30 Украина усиливает оборонительные возможности на море - Полторак
20:00 Политзаключенный Гриб заявил о пытках ФСБ
19:30 В феврале Землю накроют две магнитные бури: график
19:00 Эпидемия гриппа: в разных областях Украины продолжают закрывать школы на карантин
18:30 Перевыборов не будет: Мадуро отклонил международный ультиматум
18:00 Кризис рождаемости в Украине: ученый озвучил страшную статистику
17:36 Мураев еще в марте 2014 года предсказал войну и предлагал рецепт мира, - эксперт
17:30 Эксперт: «Искандеры» из Крыма способны достичь Киева за 5 минут
17:00 В ОБСЕ заявили о новом мирном плане для Донбасса