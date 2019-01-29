Политика ОНЛАЙН На второй срок охота: Порошенко идет на выборы в качестве кандидата-самовыдвиженца

2019-01-29 14:16 234

Сегодня в Киеве президент Петр Порошенко участвует в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который проходит в столичном Международном выставочном центре.

Вероятнее всего во время этого мероприятия он сделает заявление о намерении участвовать в президентской предвыборной гонке. (Выборы состоятся в марте).

Сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники на Банковой сообщали, что официально Порошенко объявит о своих амбициях на второй срок именно 29 января. И столичный МВЦ для этого как раз подходящая площадка.

Косвенно информацию о самовыдвижении действующего гаранта также подтверждала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. Аналитики говорят, что в самовыдвижении Порошенко нет ничего удивительного, сегодня его персональный рейтинг значительно выше, нежели у его партии БПП. 

Ниже прямая трансляция с данного мероприятия, смотрим, слушаем.

 

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