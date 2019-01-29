Политика Порошенко сказал, когда Украина подаст заявку на вступление в ЕС

2019-01-29 19:30 144

Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО», — сказал он на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» во вторник в Киеве.

На съезде Порошенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента во второй раз. На нем он также заявил, что экономический кризис в Украине отступает.