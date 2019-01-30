Украина КАРТА Сегодня днем в Украине будет тепло +10°C, но дождливо

2019-01-30 13:12 60

Сегодня днем в Украине будет тепло, но дождливо. Как указано в прогнозе синоптиков, на большей части территории страны пройдут дожди, на западе - снег с дождем. Максимальная температура по стране +10°C. 

В западных областях будет идти снег с дождем, температура воздуха в регионе составит днем от +1°C до +4°C, ночью -1°C...-6°C.

На востоке страны пройдут дожди, здесь днем температура будет держаться на уровне +2°C...+4°C, ночью до -5°C. В центральных областях столбик термометра поднимется до +5°C.

На севере страны тоже будет дождливо, температура днем от +2°C до +4°C. В южном регионе дневная температура составит +7°C... +10°C, ночная -  до +6°C.

В Киеве сегодня также будет дождливо, днем термометры покажут до +4°C. А вот ночью температура упадет до -1°C.

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