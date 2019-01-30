Политика Евросоюз меняет «визовые правила»

2019-01-30 18:30 189

Евросоюз упростит процедуры выдачи виз для краткосрочного пребывания и будет использовать визовую политику, чтобы стимулировать страны за пределами ЕС к сотрудничеству по вопросам миграции.

Как сообщила пресс-служба Европарламента, во вторник участники переговоров парламента и Совета министров ЕС достигли неофициального соглашения по новому визовому кодексу ЕС, передает Хвиля со ссылкой на ЕП.

Новый кодекс закрепляет процедуры и условия выдачи виз гражданам более сотни стран, которые планируют посетить ЕС на короткий срок до 90 дней пребывания в течение 180 дней.

Как отмечается, главная цель визовой реформы – облегчить поезди для путешественников в туристических, коммерческих или профессиональных целях, одновременно противодействуя незаконной миграции и способствуя национальной безопасности стран ЕС.

«Процедуры для законопослушных путешественников будут упрощены, и будет прямая связь между визовой и миграционной политикой», — говорится в сообщении ЕП.

Заявления для получения визы можно будет подавать в срок от шести месяцев (вместо сегодняшних трех) до 15 дней перед поездкой.

Общий визовый сбор возрастет с 60 до 80 евро. Для лиц моложе 18 лет возможна скидка. Дети до 6 лет, студенты и исследователи, как и раньше, будут освобождаться от оплаты.

Кроме того, предусмотрены дополнительные льготы для высококлассных спортсменов и известных артистов, которые гастролируют в ЕС.

Люди, путешествующие в ЕС часто, смогут рассчитывать на многократные визы.

Далее неформальное соглашение должны одобрить комитет ЕП по гражданским свободам и сам Европарламент. После этого договоренность поступит на рассмотрение Совета ЕС.

Окончательно нововведения вступят в силу через полгода после публикации в «Официальном журнале» ЕС.