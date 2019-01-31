Украина КАРТА Сегодня в Киеве частично перекроют в обе стороны Северный и Южный мосты

2019-01-31 11:12 102

Сегодня, 31 января в Киеве на Северном и Южном мосту , частично перекроют движение транспорта. Как сообщает Киевавтодор, на мостах будет проходить замена асфальтного полотна.

Дорогу частично перекроют в обоих направлениях.

Ограничение движения по Северному мосту организуют следующим образом:

- с 10:00 до 13:00 в направление жилого массива Троещина;

- с 13:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь.

Также из-за ремонта покрытия на Южном мостовом переходе движение транспорта в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе частично ограничат с 11:00 до 17:00.

Водителей просят заранее планировать маршруты поездок и учитывать вероятные дорожные заторы, которые возникнут в связи с перекрытием движения.