Украина КАРТА Сегодня в Украине будет плюсовая температура, но пойдет дождь и мокрый снег

2019-01-31 11:45 72

Сегодня, 31 января, практически на всех территории Украины будет пасмурно. В западных областях ожидаетчя дождь с мокрым снегом.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в северных областях температура днем -1°C…+2°C, ночью -1°C…-3°C.

В центре днем от 0°C до +3°C, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях будет идти дождь. На востоке пасмурно, днем -1°C…+3°C, ночью от 0°C до -3°C.

В южных регионах Украины будет теплее всего - там синоптики прогнозируют от +6°C до +13°C, ночью местами температура упадет до 0°C.

На западе пройдет дождь с мокрым снегом, температура -1°C…+2°C.

В Киеве сегодня прогнозируют дождь, температура днем и ночью будет держаться в пределах 0°C...+2°C.

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