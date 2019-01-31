Политика Сайдик не предлагал альтернативу Минским протоколам, - Курт Волкер

2019-01-31 12:13 162

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик не предлагал альтернативу минским соглашениям, а лишь высказал определенные идеи относительно их воплощения. 

"Насколько я понимаю, речь не идет о замене минских договоренностей, а о том, как найти пути для их воплощения", - пояснил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире телеканала Прямой.

По мнению спецпредставителя США, минские соглашения важны, поскольку они установили ключевые правила: прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, вывод иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, восстановление государственной границы между Украиной и Россией. 

Также дипломат пояснил, что если Россия действительно хочет мира и хочет улучшить жизнь людей на Донбассе, она должна согласиться на проведение миротворческой операции ООН в Донбассе. По его мнению,  Москва должна вернуть мир, имплементировать минские соглашения и по-настоящему вернуть Украину контроль над ее территориями.

"Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы не была демократической, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: "Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого", - сказал Волкер.

По мнению спецпредставителя США, Украина укрепляет свои демократические институты, реформирует экономику, пытается заботиться о своем народе, повышает темпы роста, внедряет систему социального обеспечения и экономической безопасности.

Напомним, ранее Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

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