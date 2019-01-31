Политика Путин заявил, что РФ "будет защищать" свободу вероисповедания в Украине

2019-01-31 20:00 159

Путин заявил, что РФ "оставляет за собою право реагировать, в том числе и на свободу вероисповедания".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за РФ остается право "защищать свободу вероисповедания" в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела, мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более - в соседней суверенной стране", - сказал Путин.

Он заявил, что РФ "оставляет за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания".

"Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь, его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", - сказал Путин.