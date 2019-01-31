Путин заявил, что РФ "будет защищать" свободу вероисповедания в Украине

Путин заявил, что РФ "оставляет за собою право реагировать, в том числе и на свободу вероисповедания".
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за РФ остается право "защищать свободу вероисповедания" в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела, мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более - в соседней суверенной стране", - сказал Путин.
Он заявил, что РФ "оставляет за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания".
"Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь, его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", - сказал Путин.