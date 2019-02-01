Украина Сегодня в Киеве ограничат движение по Южному мосту в сторону Столичного шоссе

2019-02-01 11:14 162

1 февраля, в связи с ремонтом покрытия на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с просп. Николая Бажана на Столичное шоссе.Ограничение будет действовать с 11:00 до 17:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба «Киевавтодора», также в Киеве на Шулявском мосту начался аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия. Ожидается, что работы продлятся в течение 2-3 дней.

Виктория ГОРОВАЯ.

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