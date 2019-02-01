Политика Масштабная зачистка в Facebook и Twitter - удалены тысячи аккаунтов и записей

2019-02-01 15:14 171

Сегодня Facebook удалил сотни страниц и учетных записей, которые были связаны с Ираном.

Как сообщили в пресс-службе компании, блокированы и ликвидированы 783 страницы, группы и учетные записи.

На страницах аккаунтов были искаженные сообщения иранских государственных СМИ. В частности, речь шла о израильско-палестинском конфликте, ситуации в Сирии и Йемене.

В Twitter сообщили об удалении 6000 сообщений, которые, как предполагается, были создания для оказания влияния на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года. Уточняется, что основная часть деятельности по дезинформации относительно выборов велась на территории США.

Напомним, ранее Facebook заблокировал все рекламные посты с содержанием сексуального характера, а Twitter удалила 10 тысяч учетных записей, призывающих не голосовать на выборах в Конгресс США.