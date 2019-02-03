Политика Аваков: Есть попытки развернуть систему подкупа избирателей

2019-02-03 14:30 285

 

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в Украине пытаются развернуть систему масштабного подкупа избирателей на выборах президента.

Об этом он заявил в субботу, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается", - сказал министр.

Он также сообщил, что на данный момент зарегистрировано 9 уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании.

"На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и другие", - сказал Аваков.

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Политика

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