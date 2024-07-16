Больше всего попыток нелегально бежать из Украины фиксируется на границе с Молдовой и Румынией

Пограничники ежедневно задерживают нарушителей вдоль всей границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире марафона Единые новости.
"Ежедневно пограничники продолжают задерживать нарушителей по всей протяженности границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией", – рассказал он.
К границе по реке Тиса у общества приковано большое внимание, но большинство попыток незаконного пересечения совершается на сухопутном участке.
По его словам, не прекращаются попытки нелегального пересечения границы и на пунктах пропуска, где нарушители используют поддельные документы или скрываются в конструктивных особенностях транспортных средств.
По данным ГПСУ, за прошедшую неделю пассажиропоток на западной границе Украины с ЕС и Молдовой вырос на 5% и составил 708 тысяч человек и 131 тысячу авто. Оформлено 578 грузовиков с гуманитарной помощью.