ВОЙНА В Украине Больше всего попыток нелегально бежать из Украины фиксируется на границе с Молдовой и Румынией

2024-07-16 11:33

Пограничники ежедневно задерживают нарушителей вдоль всей границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире марафона Единые новости.



"Ежедневно пограничники продолжают задерживать нарушителей по всей протяженности границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией", – рассказал он.



К границе по реке Тиса у общества приковано большое внимание, но большинство попыток незаконного пересечения совершается на сухопутном участке.



По его словам, не прекращаются попытки нелегального пересечения границы и на пунктах пропуска, где нарушители используют поддельные документы или скрываются в конструктивных особенностях транспортных средств.



По данным ГПСУ, за прошедшую неделю пассажиропоток на западной границе Украины с ЕС и Молдовой вырос на 5% и составил 708 тысяч человек и 131 тысячу авто. Оформлено 578 грузовиков с гуманитарной помощью.