Политика Стало известно, когда Кабмин отчитается перед Радой о результатах деятельности

2019-02-04 19:00 288

 

Кабинет министров Украины представит в Верховной Раде отчет о ходе и результатах деятельности до 15 февраля. Такое заявление сделал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на заседании Согласительного совета.

"Информирую депутатов Верховной Рады, общество, что отчет правительства о ходе и результатах деятельности, выполнении программы деятельности Кабинета министров Украины будет представлен до 15 февраля 2019 года в 45-дневный срок после окончания календарного года", - отметил Кубив.

Напомним, согласно предусмотренной законодательством процедуре, правительство обязано подать в парламент отчет в 45-дневный срок после окончания предыдущего года.

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