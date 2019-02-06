Стала известна точная дата и место новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27 и 28 февраля.
"Трамп официально объявит подробности своего второго саммита с Кимом во время выступления в Конгрессе", - сообщает Politico.
Источники СМИ в Белом доме говорят, что Администрация Трампа планирует второй саммит президента с Ким Чен Ыном уже в течение нескольких недель.
Напомним, Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР. 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.