Политика Стала известна точная дата и место новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

2019-02-06 15:12 120

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27 и 28 февраля. 

"Трамп официально объявит подробности своего второго саммита с Кимом во время выступления в Конгрессе", - сообщает Politico.

Источники СМИ в Белом доме говорят, что Администрация Трампа планирует второй саммит президента с Ким Чен Ыном уже в течение нескольких недель.

Напомним, Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР. 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.

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