Политика Сегодня Рада попытается изменить Конституцию и отстранить РФ от выборов

2019-02-07 10:14 177

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть проект изменений Конституции, закрепить к ней планы по ЕС и НАТО. 

Депутаты начнут работу с законопроекта № 6746 об обеспечении принципов процессуальной справедливости и повышении эффективности производств по делам о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции. Вчера Рада рассмотрела 130 поправок к нему, осталось еще около 40.

Далее по плану - утверждение повестки дня десятой сессии ВРУ.

Потом парламент перейдет к рассмотрению изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины относительно вступления в ЕС и НАТО. Если в зале будут 300 голосов "за", изменения окончательно утвердят.

Для включения в повестку дня и принятия решения запланировано несколько документов, в частности законопроект о запрете наблюдателям из РФ участвовать в избирательном процессе в Украине, а также проект постановления об обращении к ПА НАТО с призывом инициировать вступление Украины в альянс.

У народных избранников будет возможность направить в Конституционный суд два законопроекта о переименовании Днепропетровской области. Президент предлагает название "Днепровская область", а группа народных депутатов - "Сичеславская".

В плане работы также блок вопросов информатизации.

Если хватит времени, депутаты смогут рассмотреть законопроект об идентификации и регистрации животных.

В очередной раз в повестке дня - ратификация соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA), а также изменения в украинские законы в связи с этим.

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