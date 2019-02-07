Политика Верховная Рады проверит законность повышения тарифов на услуги ЖКХ

2019-02-07 13:44 303

Радикальная партия два дня блокировавшая трибуну парламента, добилась расследования правильности и законности начисления новых тарифов.

В Верховной Раде в ближайшее время подготовят проект постановления о проверке обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как заявил спикер парламента на сегодняшнем заседании, для этого создадут рабочую группу из представителей разных фракций.

"Спекуляции на эту тему и возможное завышение стоимости тарифов бьет по самым незащищенным гражданам. Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламентом", – заявил Парубий.

Постановление планируют рассмотреть на следующей пленарной неделе Рады.

 

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