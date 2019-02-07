Верховная Рады проверит законность повышения тарифов на услуги ЖКХ

Радикальная партия два дня блокировавшая трибуну парламента, добилась расследования правильности и законности начисления новых тарифов.
В Верховной Раде в ближайшее время подготовят проект постановления о проверке обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Как заявил спикер парламента на сегодняшнем заседании, для этого создадут рабочую группу из представителей разных фракций.
"Спекуляции на эту тему и возможное завышение стоимости тарифов бьет по самым незащищенным гражданам. Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламентом", – заявил Парубий.
Постановление планируют рассмотреть на следующей пленарной неделе Рады.