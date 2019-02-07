Политика Гражданам России запретили быть наблюдателями на выборах в Украине

2019-02-07 20:29 225

Сегодня Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека от ОБСЕ.

Соответствующую инициативу поддержало 232 народных депутата.

Так, правками в законодательство предусмотрено, что официальным наблюдателем не может быть гражданин страны, которая признана украинским парламентом страной-агрессором и/или страной-оккупантом.

Также наблюдателем не могут быть лица, чьи кандидатуры предложены страной-агрессором/страной-оккупантом.

Изменения вносятся в законы о выборах президента и народных депутатов, и в закон о местных выборах.

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Политика

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