Гражданам России запретили быть наблюдателями на выборах в Украине

Сегодня Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека от ОБСЕ.
Соответствующую инициативу поддержало 232 народных депутата.
Так, правками в законодательство предусмотрено, что официальным наблюдателем не может быть гражданин страны, которая признана украинским парламентом страной-агрессором и/или страной-оккупантом.
Также наблюдателем не могут быть лица, чьи кандидатуры предложены страной-агрессором/страной-оккупантом.
Изменения вносятся в законы о выборах президента и народных депутатов, и в закон о местных выборах.