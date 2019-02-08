Мир США ответили на требования России по ДРСМД

2019-02-09 10:00 261

 

Американская сторона считает, что универсальные пусковые установки Мk-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники не нарушают положения договора.

США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в завлении миссии США при НАТО, опубликованном в пятницу, 8 февраля.

На предложение Москвы уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники американцы указали, что все эти виды вооружений не нарушают положения договора.
В частности, США подчеркивают, что установки Мk-41, входящие в состав систем ПРО Aegis Ashore, и пусковые установки Мk-41, устанавливаемые на морских судах – не одно и то же. Сама система Aegis Ashore "не имеет наступательных возможностей с применением баллистических или крылатых ракет наземного базирования и полностью соответствует ДРСМД".

Также американская сторона напомнила, что ДРСМД не предусматривает никаких ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных беспилотников.

"По мнению США, термин "ракета", который использует договор, применим только к одноразовым изделиям", – говорится в документе.

В постпредстве США также отметили, что, по имеющейся информации, российские компании также годами занимаются разработкой ударных беспилотников.

Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

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