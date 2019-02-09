Мир Эксперты назвали главные ошибки при зарядке смартфонов

2019-02-09 14:30 363

Большинство пользователей разряжают свой смартфон до нуля и только после этого ставят его на зарядку.

Однако, такой способ неправильный. Эта технология приемлема для обычных кнопочных технологий, а современные смартфоны не страдают от болезней, которые свойственны кнопочным телефонам “без мозгов”.

Не секрет, что в старых телефонах используют никель-кадмиевые батареи. Они имели так называемый «эффект памяти». Именно поэтому их нужно полностью разряжать до 0% и заряжать до 100%, чтобы аккумулятор служил намного дольше.

Современные гаджеты оснащают литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами. Для таких батарей работает совсем другой принцип. Эксперты утверждают, что заряд смартфона нужно держать в пределах от 20 до 80 процентов зарядки.

Эксперты не рекомендуют играть игры на смартфоне во время зарядки. Видеоигры нагревают процессор. Нагретая батарея отрицательно влияет на смартфон, и он может вздуться или даже взрываться, как это часто бывает со смартфонами Samsung.

Оставлять устройство на зарядке на всю ночь — безопасно. Главное при этом использовать фирменную зарядку. Она имеет механизм защиты от перегрева, держа стабильное напряжение.