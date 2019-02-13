Политика Остановят газопровод Путина? В ЕС приняли жесткое решение по ''Северному потоку-2''

2019-02-13 20:00 372

 

Совет ЕС и Европарламент (ЕП) предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

"Румынское председательство в Совете достигло предварительного соглашения с Европарламентом по поправкам к так называемой Газовой директиве", - сообщила пресс-служба ЕС.

Поправки к Газовой директиве Евросоюза будут окончательно утверждены в течение ближайших месяцев. Текст директивы будет подготовлен на всех языках ЕС и официально одобрен Европарламентом и Советом ЕС.

"После утверждения ими в ближайшие месяцы новый закон будет опубликован в официальном журнале ЕС", – заявили в ЕК. Страны Евросоюза должны будут в течение девяти месяцев привести национальное законодательство в соответствие с новой Газовой директивой.

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