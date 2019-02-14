Политика Корабли НАТО через несколько дней войдут в Черное море

2019-02-14 21:30 375

 

Группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составной наращивания присутствия сил Альянса в этом регионе. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в четверг, 14 февраля.

"Мы сейчас рассматриваем, каким образом можно увеличить наше присутствие в Черном море. Через несколько дней корабли НАТО войдут в Черное море для участия в учениях. Этим мы существенно повысим наше присутствие, что важно для поддержки У краины, региональной безопасности, и что получило одобрение министров обороны", – сказал генсек НАТО во время пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны стран НАТО.

Столтенберг сообщил, что в четверг министры обороны вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком приняли участие в неформальном завтраке, организованном от имени министра обороны Великобритании.

"Мы обсудили ситуацию в Украине и вокруг нее, включая ситуацию на Азове. Союзники выразили твердую поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности и призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены в ноябре. Союзники также призвали Украину двигаться дальше по пути реформ, включая имплементацию рекомендаций Венецианской комиссии к закону об образовании", – отметил генсек НАТО.

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