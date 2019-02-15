Политика РФ признала, что готова продолжить транзит газа через Украину после 2019 года

2019-02-15 13:44 324

Официальная Москва признала, что готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года, но только в случае предложения конкурентных условий.

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, украинской и российской сторонам еще предстоит решить судебные споры.

По его словам, "не добавляют оптимизма" заявления Украины о готовности "выставлять все новые и новые штрафы".

Напомним, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что дальнейшие переговоры с РФ относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине.

Ранее Нафтогаз назвал неприемлемыми озвученные ранее Россией условия заключения контракта на транзит газа. В свою очередь в МИД РФ заявили, что страна готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях.