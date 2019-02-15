Украина КАРТА Прогноз погоды: на выходных в Украине потеплеет до +12°C

2019-02-15 13:12 306

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, 16 и 17 февраля в Украине, ожидается переменная облачность без осадков, днем в отдельных регионах температура будет достигать +12.

В субботу, 16 февраля, на всей территории Украины ожидается сухая погода при плюсовых температурах и переменной облачности.

Теплее всего будет на западе: днем столбик термометра поднимется до 5-9 градусов тепла. В южных регионах также будет тепло, хотя не настолько: ожидается от +4 до +7.

На востоке прогнозируют дневную температуру от +2 до +5; в центральной и северной части страны от 3 до 6 градусов выше нуля.

В воскресенье, 17 февраля, будет еще теплее и без осадков.

На западе дневная температура будет достигать +12 по Цельсию, прогнозируют переменную облачность; на юге ожидается от +8 до +11.

На востоке будет прохладнее: в большинстве регионов от +5 до +9. Вместе с тем в Сумской, Харьковской Луганской областях дневная температура воздуха составит 2-5 градусов выше нуля.

В центре страны и на севере прогнозируют температуру от +4 до 8.

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