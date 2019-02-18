Национальный отбор на Евровидение-2019: кто в финале

В Украине прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019. За почетное право представлять Украину на международном конкурсе боролись восемь вокалистов.
По результатам оценок жюри и голосованию телезрителей, в финал национального отбора проходят Freedom jazz, ANNA MARIA и KAZKA.
После окончания второго полуфинала прошла жеребьевка, согласно которой финалисты узнали, какими по счету будут выступать в крайнем эфире:
1. Freedom-jazz
2. YUKO
3. MARUV
4. Brunettes Shoot Blondes
5. KAZKA
6. ANNA MARIA
Подготовила Виктория ГОРОВАЯ.