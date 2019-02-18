Украина Национальный отбор на Евровидение-2019: кто в финале

2019-02-18 09:12 171

В Украине прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019. За почетное право представлять Украину на международном конкурсе боролись восемь вокалистов.

По результатам оценок жюри и голосованию телезрителей, в финал национального отбора проходят Freedom jazz, ANNA MARIA и KAZKA.

После окончания второго полуфинала прошла жеребьевка, согласно которой финалисты узнали, какими по счету будут выступать в крайнем эфире:

1. Freedom-jazz

2. YUKO

3. MARUV

4. Brunettes Shoot Blondes

5. KAZKA

6. ANNA MARIA

Подготовила Виктория ГОРОВАЯ.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Украина"

Сегодня в Украине пятая годовщина расстрелов на Майдане

2019-02-18 09:40 108

Национальный отбор на Евровидение-2019: кто в финале

2019-02-18 09:12 171

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-02-18 08:39 533252

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами

2019-02-17 15:00 1938
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Сегодня в Украине пятая годовщина расстрелов на Майдане 2019-02-18 09:40 108
Национальный отбор на Евровидение-2019: кто в финале 2019-02-18 09:12 171
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-02-18 08:39 533252
Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами 2019-02-17 15:00 1938

Лента

10:13 Политзаключенного Балуха изолировали от всех в СИЗО Симферополя
09:40 Сегодня в Украине пятая годовщина расстрелов на Майдане
09:12 Национальный отбор на Евровидение-2019: кто в финале
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:16 Спортсмени вимагають від Порошенко припинити переслідування Тимофія Нагорного
08:11 Как система управляет людьми - 10 страшных трюков, чтобы манипулировать избирателями
15:00 Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами
14:47 Политолог: причина нападок Медведчука на Новинского ревность и зависть
14:30 Меркель: Я на стороне Порошенко, но Россия - партнер Евросоюза
14:00 Корабль-невидимка вошел в состав Военно-морских сил США