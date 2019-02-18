Украина Национальный отбор на Евровидение-2019: кто в финале

2019-02-18 09:12 171

В Украине прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019. За почетное право представлять Украину на международном конкурсе боролись восемь вокалистов.

По результатам оценок жюри и голосованию телезрителей, в финал национального отбора проходят Freedom jazz, ANNA MARIA и KAZKA.

После окончания второго полуфинала прошла жеребьевка, согласно которой финалисты узнали, какими по счету будут выступать в крайнем эфире:

1. Freedom-jazz

2. YUKO

3. MARUV

4. Brunettes Shoot Blondes

5. KAZKA

6. ANNA MARIA

Подготовила Виктория ГОРОВАЯ.