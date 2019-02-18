Евросоюз и Сингапур создают зону свободной торговли. Это первая зона свободной торговли, созданная ЕС со страной из Юго-Восточной Азии. А на перспективу станет основой для базового торгового и инвестиционного соглашения между ЕС и АСЕАН.
Напомним, 15 февраля Европарламент ратифицировал три соглашения с Сингапуром. Прежде всего, Соглашение о создании зоны свободной торговли (EUSFTA) и Соглашение о защите инвестиций (EUSIPA).
В дополнение, соглашение о партнерстве и сотрудничестве (ESPCA) расширяет партнерство между ЕС и Сингапуром на сферы науки и образования, а также транспорта и авиасообщений.
Таким образом, соглашения вступают в силу с нынешнего года.
Сингапур согласно достигнутым договоренностям, полностью отменяет все ввозные пошлины на европейские товары. Со своей стороны, Евросоюз – в первый год действия соглашения отменяет ввозные пошлины на 84% товаров, импортируемых из Сингапура. В дальнейшем, переход к полному освобождению сингапурского импорта от ввозных пошлин составит 3-5 лет.
Евросоюз является третьим крупнейшим торговым партнером Сингапура. В 2018 году товарооборот между обеими сторонами составил $114 миллиардов.
Сингапур является крупнейшим торговым партнером ЕС среди стран АСЕАН. К настоящему времени на территории Сингапура зарегистрировано более 10 тысяч европейских компаний.
По данным 2018 года, объемы экспорта Сингапура в страны ЕС составили $49 миллиардов. В то время как объемы импорта из ЕС в Сингапур составили $65 миллиардов.
Игорь ШЕВЫРЕВ