Политика Евросоюз и Сингапур создали ЗСТ - полностью отменены все пошлины и акцизы

2019-02-18 14:12 249

Евросоюз и Сингапур создают зону свободной торговли. Это первая зона свободной торговли, созданная ЕС со страной из Юго-Восточной Азии. А на перспективу станет основой для базового торгового и инвестиционного соглашения между ЕС и АСЕАН. 

Напомним, 15 февраля Европарламент ратифицировал три соглашения с Сингапуром. Прежде всего, Соглашение о создании зоны свободной торговли (EUSFTA) и Соглашение о защите инвестиций (EUSIPA).

В дополнение, соглашение о партнерстве и сотрудничестве (ESPCA) расширяет партнерство между ЕС и Сингапуром на сферы науки и образования, а также транспорта и авиасообщений.

Таким образом, соглашения вступают в силу с нынешнего года.

Сингапур согласно достигнутым договоренностям, полностью отменяет все ввозные пошлины на европейские товары. Со своей стороны, Евросоюз – в первый год действия соглашения отменяет ввозные пошлины на 84% товаров, импортируемых из Сингапура. В дальнейшем, переход к полному освобождению сингапурского импорта от ввозных пошлин составит 3-5 лет.

Евросоюз является третьим крупнейшим торговым партнером Сингапура. В 2018 году товарооборот между обеими сторонами составил $114 миллиардов.

Сингапур является крупнейшим торговым партнером ЕС среди стран АСЕАН. К настоящему времени на территории Сингапура зарегистрировано более 10 тысяч европейских компаний.

По данным 2018 года, объемы экспорта Сингапура в страны ЕС составили $49 миллиардов. В то время как объемы импорта из ЕС в Сингапур составили $65 миллиардов.

Игорь ШЕВЫРЕВ

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