Политика Дональд Туск в Верховной Раде призвал избежать радикального национализма и популизма

2019-02-19 14:16 165

Президент Европейского совета с трибуны Верховной Рады предостерег украинских политиков от чрезмерного противостояния на предстоящих выборах. Дональд Туск в своей речи дал пять ценных советов кандидатам в президенты Украины и напомнил, чем неминуемо заканчивается ограничение демократии, основных прав человека и свободы слова.

"Не нанесите друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, демонстрирует, что внутренние конфликты в наших двух странах являются наибольшим подарком для третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любого повода, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом. А резкий конфликт между вами может оказаться именно таким поводом. Поэтому спорьте в меру и оставайтесь едины в делах, которые имеют важное значение для Украины", - сказал Туск.

Всего он сформулировал пять рекомендаций украинским политикам.

"Второй совет: обходите стороной соблазны радикального национализма и популизма, так, как вы это делали до сих пор. Если мы допустим рецидивы шовинизма и в Европе, и в Украине, то мы неизбежно дойдем до конфликтов... Украина слишком великая, чтобы для чувства величия нуждаться в наркотике популизма", - подчеркнул он.

Также председатель Евросовета посоветовал украинским политикам не подражать европейским политикам, которые хотят убедить, что демократия, основанная на свободе и правах человека – это пережиток прошлого, а сейчас наступает модель авторитарной демократии. "В интересах наших граждан и Европы вы должны защищать фундаментальные ценности. Именно за это погибли герои Революции достоинства", - сказал Туск.

"Четвертый совет: стройте добродетельное государство. Честность и прозрачность нужны не потому, что это требование ЕС, а потому, что этого требуют ваши граждане. Не прекращайте позитивных изменений, даже если они болезненны для кого-то", - заявил он.

В качестве пятого совета Туск призвал поверить в молодежь и напомнил, что пять лет назад молодые украинцы сдали экзамен, а некоторые заплатили самую высокую цену.