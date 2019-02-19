Политика В МВД рассказали о наказании за слова "Ложись, Бандера!"

2019-02-19 21:30 120

В полиции не назвали фамилию спецназовца, выкрикнувшего скандальную фразу, и не считают нужным за ее наказывать.

МВД не будет наказывать полицейского за фразу "Ложись, Бандера!" во время разблокирования управления полиции от нагрянувших туда активистов. Об этом во вторник, 19 февраля, рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Также в полиции не считают нужным озвучивать фамилию спецназовца.

"Выкриков там было много разных. И за это выражение, которое так всколыхнуло общество, и другие, председатель Нацполиции Андрей Крищенко извинился. Извините, силовая фаза операции по разблокированию полицейского участка иногда сопровождается эмоциональными возгласами. За все эти эмоции извинился Крищенко. И насколько мне известно, прокуратура не инкриминирует это, как правонарушение. Здесь может быть моральное осуждение, и мы его поддержали. И мне кажется, что на этом можно ставить точку, если не целью дешевый пиар с целью давления на органы правопорядка. Там не о чем больше говорить", - сказал Шевченко.

Также он добавил, что во время инцидента имело место единичное нарушение закона со стороны сотрудника полиции в штатском, а спецназовцы, по его мнению, действовали в рамках закона. "Я подчеркиваю - это единичное нарушение. Массового нарушения закона не было", - подытожил Шевченко.

Напомним, 9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с символикой С14, у которых при себе были ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что это их активисты, которые принимали участие в акции Кто заказал Катю Гандзюк? При задержании произошла драка. Один из полицейских во время драки кричал: "Ложись, бандера!"

Накануне националисты устроили в Киеву акцию под лозунгом "Бандера, вставай!".