Украина Киевлян готовят к новым повышениям тарифов на свет и тепло

2019-02-20 17:30 240

Киевтеплоэнерго планирует до 1 мая утвердить в НКРЭКУ новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Об это в среду, 20 февраля, сообщает КиевVласть со ссылкой на замглавы КГГА Петра Пантелеева.

Так, тарифы на тепло для населения, религиозных организаций и прочих учреждений планируют увеличить в среднем на 18,73%. Тариф на отпуск электроэнергии хотят увеличить на 31,24% в два этапа.

Причинами роста тарифов называют: рост цены на газ, водоснабжение, необходимость заключения договора с ООО Киевские энергетические услуги и прочее.

"Чиновник сообщил, что с 1 мая 2019 года повышается цена на газ "и уже сейчас происходит формирование тарифа на отпуск электрической и производство тепловой энергии под ТЭЦ". По его словам, "уже прошли первые общественные обсуждения" этого тарифа, который еще должна утвердить НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

Пантелеев также отметил, что до 1 мая должен быть утвержден новый тариф на тепло, так как с 1 мая начинается правовая коллизия - вступает в силу новый закон О жилищно-коммунальных услугах. В нем название услуг и тепловой энергии совсем другое, в отличии от тех, которые имеет полномочие утверждать НКРЭКУ тарифы. "С этим казусом никто не знает, что делать”, - добавил заместитель мэра.

Согласно протоколу общественных обсуждений, тариф на производство тепловой энергии для населения планируется увеличить на 18,98% - с 964,19 гривен за Гкал до 1147,20 гривен за Гкал. Тариф для производства тепла для религиозных организаций планируется увеличить на 18,48% с 985,02 гривен за Гкал до 1167,04 гривен за Гкал.

Тариф для бюджетных учреждений планируют увеличить на 18,68% - с 984,67 гривен за Гкал до 1168,60 гривен за Гкал. Тариф на производство тепла для других потребителей - на 18,79% - с 984,12 гривен за Гкал до 1169,06 гривен за Гкал.

При этом, тариф на отпуск электроэнергии Киевтеплоэнерго планирует увеличивать в два этапа. Сперва его планируют повысить с 141,43 коп/кВтч до 175,29 коп/кВтч (на 23,94%). Срок действия этого тарифа хотят предусмотреть до 1 июля 2019 года. После этого данный тариф планируют увеличить до 185,61 коп/кВтч (на 31,24% в сравнении с действующим сейчас тарифом).

Среди перечня факторов, послуживших расчету данных тарифов, значится:

повышение цены на газ с 1 мая 2019 года на 15,2% (без транспортировки) - с 6235,51 гривен за 1 тыс. м. куб. до 7184,80 гривен за 1 тыс. м. куб. согласно Постановления Кабмина №867 от 19.10.2018 года;

рост тарифов на водоснабжение ЧАО Киевводоканал согласно постановления НКРЭКУ №58 от 25.01.2019 года;

установление цены на поставку электроэнергии с 1 января 2019 года согласно договору, заключенного между КП Киевтеплоэнерго и ООО Киевские электрические услуги.

Также отмечается, что при формировании новых тарифов дополнительно "была учтена компенсация убытков, понесенных ТЭЦ Киевтеплоэнерго вследствие несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа на производство тепловой энергии в период с ноября по декабрь 2018 года".

Ранее Киевтеплоэнерго опубликовало новые тарифы на отопление, которые вступили в силу после повышения цен на газ.