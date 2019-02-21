Политика В Украине изменилась Конституция - официально держим курс в ЕС и НАТО

2019-02-21 09:11 246

Сегодня официально вступили в силу принятые Верховной Радой изменения в Конституцию в части намерения Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

Накануне законопроект № 9037 был опубликован в газете Голос Украины, а до этого его подписал президент Петр Порошенко.

"Этот закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования", - говорится в документе.

Закон меняет преамбулу Конституции, устанавливая, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

В ст. 85 будет закреплено, что Верховная Рада полномочна не только определять принципы внутренней и внешней политики, но и реализовывать стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

КАК ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЗМЕНЕНИИЛА КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ

Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, будет прописано в ст. 102.

Кабмин обязали обеспечивать реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Из переходных положений исключена норма, позволяющая иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.

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